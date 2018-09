Abwahl von Unions-Fraktionsvorsitzenden : Brinkhaus ersetzt Kauder – das sind die Reaktionen

Die Abwahl Volker Kauders wird auch als Niederlage für Angela Merkel gewertet. Die AfD jubelt. Die Reaktionen.

von dpa

25. September 2018, 17:44 Uhr

Berlin | Die Unionsfraktion im Bundestag hat ihren Vorsitzenden Volker Kauder nach 13 Jahren im Amt gestürzt und Ralph Brinkhaus zum Vorsitzenden gewählt. Er setzte sich am Dienstag in einer Abstimmung gegen Volker Kauder durch, den Vertrauten von Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Eine Übersicht über erste Reaktionen.

Bundestags-Vizepräsident Thomas Oppermann (SPD): "Das ist ein Aufstand gegen Merkel."

Als Alarmzeichen für die Unionsführung wertete SPD-Bundesvize Ralf Stegner die Ablösung Kauders. "Das ist für Frau Merkel als Bundeskanzlerin und Vorsitzende der CDU schon ein mächtiger Schlag ins Kontor", sagte der schleswig-holsteinische SPD-Landesvorsitzende der Deutschen Presse-Agentur. "Dass gegen ihren ausdrücklichen Willen und gegen ihr Werben ihr langjähriger Vertrauter und Fraktionsvorsitzender Kauder klar abgewählt wird, das zeigt schon, wie groß die Machterosion innerhalb der Union geworden ist."

Auch aus Reihen der AfD-Fraktion ließen die Reaktionen nicht auf sich warten. Fraktionschefin Alice Weidel twitterte: "+++ Merkel ist am Ende: Kauder abgewählt! +++ Mit dem Durchfallen Volker Kauderüs bei der Wahl des Fraktionsvorsitzenden zeigt sich der Machtverlust Angela Merkels in der CDU nun deutlich. Die Merkeldämmerung hat endgültig eingesetzt."





Ihre Stellvertreterin Beatrix von Storch schloss sich gleich an. "Gratulation an die Kollegen von der @cducsubt. Ein Schritt in die richtige Richtung. Merkel muss folgen", schrieb sie auf Twitter.

CSU-Chef Horst Seehofer zeigte sich von dem Ergebnis überrascht. Seehofer sagte nach der Abstimmung, das Ergebnis sei nun zu respektieren. Er hatte vor der Wahl der Unionsabgeordneten für Kauder geworben, ebenso wie Kanzlerin Angela Merkel und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Auf die Frage, ob er die Situation in der Fraktion falsch eingeschätzt habe, sagte Seehofer, man müsse jetzt mit den Abgeordneten reden.

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt beglückwünscht Ralph Brinkhaus zur Wahl. Sie twitterte: "Herzlichen Glückwunsch zur Wahl, @rbrinkhaus. Danke an Volker #Kauder für die Zusammenarbeit".

FDP-Fraktionsvize Alexander Graf Lambsdorff teilte via Twitter mit: "Das ist der Anfang vom Ende der GroKo. Die Autorität der Kanzlerin in ihrer eigenen Fraktion ist offiziell zerstört."





Der FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Lindner sieht ein "Signal der Unzufriedenheit und Erneuerung zugleich". Die Fraktion "denkt nun die nächste Wahlperiode voraus", twitterte Lindner. Und weiter: "Der @rbrinkhaus hatte den Mut, gegen das eigene Establishment, ganz allein und gegen manchen bösen Kommentar zu kandidieren - Respekt."





"Die @cducsubt entgleitet der Bundeskanzlerin", meint Marco Buschmann, der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion.





Der CSU-Abgeordnete Hans Michelbach sieht in der Abwahl des bisherigen Fraktionsvorsitzenden Volker Kauder hingegen keine Niederlage für Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Die Wahl des neuen Fraktionschefs Ralf Brinkhaus sei lediglich das "Zeichen für einen neuen Aufbruch", sagte Michelbach am Dienstag dem Fernsehsender "Welt". "Die Kanzlerin wird sich sehr schnell mit ihm arrangieren." Der stellvertretende Vorsitzende der CSU-Landesgruppe erklärte, Brinkhaus habe viele Abgeordnete überzeugt, indem er in seiner Rede einen Aufbruch und mehr Teilhabe an der Regierungsarbeit versprach.

Gesamtmetall-Hauptgeschäftsführer Oliver Zander ließ in einer Mitteilung verlauten: "Das ist ein Signal der Erneuerung. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Herrn Brinkhaus."