Neuer Brexit-Plan : Streit um Backstop: Johnson will keine Kontrollen an irischer Grenze

Der britische Premierminister Boris Johnson legt einen neuen Brexit-Plan vor.

von afp

02. Oktober 2019, 13:18 Uhr

London | Der britische Premierminister Boris Johnson sieht in seinen Vorschlägen für ein neues Brexit-Abkommen mit der EU keine Kontrollen an der irischen Grenze vor. Johnson sagte am Mittwoch in seiner Abschlussrede beim Tory-Parteitag in Manchester, er hoffe, Brüssel werde sich auf seinen Kompromissvorschlag einlassen. Erneut bekräftigte er, dass Großbritannien die EU am 31. Oktober verlassen werde – "komme, was wolle".

Mehr in Kürze.