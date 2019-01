Gewerkschaft fordert Milliarden für Mitarbeiter : Braunkohle: IGBCE-Chef kritisiert "Ausstiegswahn"

Ein beschleunigter Ausstieg aus der Kohleverstromung in Deutschland lässt die Beschäftigten mit milliardenschweren Versorgungslücken zurück, warnte Gewerkschaftschef Miachael Vassiliadis.

von Klaus Wieschemeyer

15. Januar 2019, 10:00 Uhr

Hannover | Die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE) fordert für den Fall eines beschleunigten Ausstiegs Deutschlands aus der Braunkohle milliardenschwere Staatshilfen für die Beschäftigten in Kraftwerken und Tagebauen. "Die Regierung muss Verantwortung übernehmen, wenn sie einen rentablen Industriezweig politisch abschalten will", sagte der IGBCE-Vorsitzende Michael Vassiliadis am Montagabend in Hannover. Je nach Ausstiegsdatum könnten sich Anpassungsgelder (APG) und Ausgleiche für Rentenabschläge bis zu 7 Milliarden Euro summieren, rechnete er vor. APG sind ein bereits beim Steinkohleausstieg eingesetztes Mittel der Versorgung von Kumpel.

Treffen bei der Kanzlerin

Am Dienstag treffen sich Mitglieder der Kohlekommission mit Bundeskanzlerin Angela Merkel, um über den Ausstieg zu sprechen. Die Ministerpräsidenten der betroffenen Braunkohleländer Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Brandenburg und Sachsen-Anhalt fordern vom Bund milliardenschwere Strukturhilfen für die Ansiedlung neuer Industrie. Im Gespräch sind dabei auch Batteriezellfertigungen für E-Autos in Brandenburg oder Sachsen, wo dieses Jahr Landtagswahlen sind. Auch Niedersachsen will vom Bund die Förderung für mindestens eine Batteriefabrik.

Woher die neuen Arbeitsplätze insbesondere in den strukturschwachen ostdeutschen Braunkohlerevieren kommen könnten, sei offen, betonte Vassiliadis. "Allein an der Braunkohle hängen direkt und indirekt mehr als 60000 Jobs und eine Wertschöpfung von gut 4 Milliarden Euro. Die ersetzt man nicht mal eben mit ein paar Zweigstellen von Bundesbehörden, noch mehr Baumärkten oder Nagelstudios", sagte er. Versuche, in Brandenburg eine Chipfabrik, eine Luftschifffertigung oder eine Formel-1-Rennstrecke zu etablieren, waren in der Vergangenheit gescheitert.

Ausstieg wird "schweineteuer"

Die IGBCE hält den vorgezogenen Ausstieg für ebenso unnötig wie "schweineteuer". Die Energiewirtschaft werde auch mit einem regulären Auslaufen der Kohleverstromung in den 2040er Jahren ihre Klimaziele erreichen – andere Sektoren wie der Verkehrssektor hätten hingegen noch keinen Beitrag zur CO 2 -Minderung geleistet. Auch sei nach heutigem Stand der Dinge völlig, wie die Energiewende angesichts fehlender Leitungen und Speichermöglichkeiten für Erneuerbare Energien vorankommen solle. Vassiliadis forderte, das Auslaufen der Kohleverstromung an den Ausbau von Leitungen und Erneuerbaren zu koppeln. Statt fester fester Ausstiegstermine brauche es "Korridore". Es gehe darum, erst beim Ausbau zu liefern, dann abzuschalten.

Die IGBCE mit Hauptsitz in Hannover zählt zu Deutschlands größte Gewerkschaften. Sie vertritt die Interessen von mehr als 630 000 Mitgliedern in den Bereichen Bergbau, Chemie, Energie, Erdöl und Erdgas, Glas, Kautschuk, Kunststoffe, Leder, Papier, Umwelt, Wasser sowie bei Ver- und Entsorgungsbetrieben.