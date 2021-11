„Gemeinsame Linie festlegen“ : Helge Braun vor Bund-Länder-Schalte: „Keine Beschlüsse für heute geplant“

Am heutigen Dienstag wollen Angela Merkel, Olaf Scholz und die Länderchefs bei einer vorgezogener Besprechung über die Corona-Lage beraten. Konkrete Beschlüsse sind laut Kanzleramtschef Braun aber nicht zu erwarten.

Berlin | Die Corona-Infektionszahlen in Deutschland steigen rasant an, eine Virusvariante breitet sich aus und Krankenhäuser sind an der Belastungsgrenze. Bund und Länder reagieren auf diese dramatische Lage und sprechen am heutigen Dienstag um 13 Uhr telefonisch über weitere Maßnahmen. Lesen Sie auch: Urteil: Schulschließungen und Ausgangssperren war...

