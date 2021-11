COP26 : Boris Johnson ruft zu mehr Ehrgeiz bei Klimagipfel auf

Als Gastgeber der Weltklimakonferenz, die derzeit im schottischen Glasgow stattfindet, appelliert Boris Johnson an die Ambition der Teilnehmer. Man dürfe die Aufgabe nicht unterschätzen, so Johnson.

London/Glasgow | Der britische Premier Boris Johnson hat zur Halbzeit der Weltklimakonferenz COP26 in Glasgow zu mehr Ehrgeiz bei den Verhandlungen aufgerufen. „Die COP26 hat noch eine Woche Zeit, um für die Welt zu liefern, wir müssen alle an einem Strang ziehen und die Ziellinie ansteuern“, sagte der Gipfel-Gastgeber in London. Es habe in der ersten Woche einige ...

