Interview zur Bundestagswahl : Björn Engholm: Afghanistan-Krise ist der Ausdruck eines Systemversagens

Der ehemalige schleswig-holsteinische SPD-Ministerpräsident Björn Engholm spricht im Interview über den Bundestagswahlkampf, Klimawandel, Migration und Afghanistan.

von Martin Schulte

17. August 2021, 20:00 Uhr

Kiel | Herr Engholm, wie gefällt Ihnen der neue Spitzenkandidat Ihrer Partei für die Landtagswahl?

Thomas Losse-Müller ist ein guter Mann. Ich finde, er hat die Voraussetzungen, um ein unbequemer Herausforderer für den Amtsinhaber zu werden: Er hat Regierungserfahrung und international gearbeitet, was auch für ein Land wie Schleswig-Holstein von großer Bedeutung ist. Gleichzeitig ist er freundlich und bescheiden im Auftreten.

Waren Sie von der Entscheidung für ihn genauso überrascht wie die Öffentlichkeit?

Nein, ich wusste schon etwas früher, dass er es werden soll.

Wie haben Sie davon erfahren?

Von der Oppositionsführerin.

Hat Serpil Midyatli sich vor ihrer Entscheidung Rat bei Ihnen geholt?

Wir haben gesprochen. Sie hat sich am Ende selbst ganz nüchtern gefragt, wer die besseren Chancen hat und das finde ich sehr respektabel, denn sie hätte auch einfach zugreifen können. Jetzt hat die Partei zwei sehr gute Leute am Start, die es der Konkurrenz nicht ganz leicht machen werden.

Würden Sie ähnliches auch über die Bundes-SPD behaupten, die bei den Umfragen nicht vom Fleck kommt?

Meine subjektive Wahrnehmung ist, dass die Sozialdemokraten die richtigen Inhalte und mit Olaf Scholz den kompetentesten Kanzlerkandidaten haben, aber das zahlt sich leider noch nicht in Prozenten aus. Björn Engholm

Als Sozialdemokrat müssen Sie das sagen.

Ich kann es mir in meinem Alter und mit dem Abstand zur Politik durchaus leisten, mich kritisch mit der eigenen Partei und ihren Persönlichkeiten auseinanderzusetzen. Das habe ich auch oft genug gemacht. Ich gehe danach, welche Substanz ich erkenne. Und da halte ich Olaf Scholz von den drei Kandidaten für den Geeignetsten, unabhängig davon, dass er wie ich ein Sozialdemokrat ist.

Warum?

Wegen seiner Vita, seines Auftretens und seiner Erfahrung. Er ist wesentlich inhaltsreicher als Armin Laschet, von dem ich mir mehr versprochen hatte.

Ich halte Laschet – genau wie Annalena Baerbock – für einen hochanständigen Menschen. Aber er ist unverbindlich, wenig programmatisch und unvisionär. Und Frau Baerbock hätte ich einen etwas längeren Vorlauf gewünscht, mit einem Quantum Übung im Regieren. Björn Engholm

Es ist schwierig, ohne jede Erfahrung in einen Regierungsapparat einzusteigen. Den müssen Sie kennen und motivieren, wenn sie gut regieren wollen.



Also wäre Robert Habeck die bessere Wahl gewesen?

Er wäre mir persönlich zumindest näher gewesen. Annalena Baerbock ist eine durchsetzungsfähige Person, aber Robert Habeck erscheint mir geistig anspruchsvoller und nachhaltiger.

Ich habe mir ein Zitat aufgeschrieben: „Ökonomischer Fortschritt bedeutet heute einiges mehr: Ökologische Erneuerung, die sozialverträgliche Nutzung von Technologien und eine gerechtere Verteilung des Wohlstands.“ Wissen Sie, von wem das stammt?

Spontan würde ich sagen: Olaf Scholz oder Robert Habeck.

Diesen Satz haben Sie im Jahr 1990 geschrieben.

Oha, da waren wir doch damals schon auf dem richtigen Weg. Aber ich muss eingestehen, dass diese ökologischen Aussagen stark von unserem ehemaligen schleswig-holsteinischen Umweltminister Bernd Heidemann beeinflusst sind. Der war einer der größten und radikalsten Ökologen und hat der SPD damals schon all die Umweltprobleme prognostiziert, die heute eintreten. Wir hätten ihm damals viel intensiver zuhören müssen. Er war visionär. Immerhin habe ich von ihm gelernt.

Hätten die Sozialdemokraten auf ihn gehört, wären sie heute also die besseren Grünen?

Nein, denn zur Wahrheit gehört auch, dass sich solche ökologischen Postulate leicht verkünden lassen. Sie in der Praxis umzusetzen, ist wieder etwas ganz anderes – das galt damals und ist selbst heute noch so, da wir unter enormem Zeitdruck stehen, weil wir die Klimaziele viel schneller erreichen müssen. Erklären Sie mal den Menschen, die auf ein Auto angewiesen sind oder es schwer haben, die eigene Altbaumiete zu verdienen, dass ab morgen große Einschränkungen auf sie zukommen.

Ich glaube, wer die Klimakrise bewältigen will, wird Einschränkungen für alle in diesem Land in Kauf nehmen müssen. Sie so gerecht wie möglich zu verteilen, wird eine Sisyphosaufgabe. Björn Engholm

Die gerechte Verteilung der ökonomischen Lasten dieses Wandels ist doch ein Thema, wie es sich die SPD wünschen würde.

Selbstverständlich. Wir haben große Vermögen in Deutschland, die im Gegensatz zu anderen Ländern kaum heran gezogen werden. Aber mir fehlt zunächst einmal der Mut, über diese enormen Lasten zu sprechen. Wenn etwa Herr Lindner Steuersenkungen verspricht, dann ist das aufgrund der Kosten der Corona-Krise und der Folgen der Klimakrise unseriös. Denn um eine gerechte Verteilung der Lasten in der Bevölkerung werden wir nicht herumkommen. Wer Entlastungen, zumal im oberen Spektrum verspricht, treibt Klientel- statt Gesellschaftspolitik.

Gibt es eigentlich etwas, das Ihre Partei von den dänischen Sozialdemokraten, die gerade sehr erfolgreich sind, übernehmen könnte?

Auf jeden Fall nicht die harte Migrationspolitik, das geht nicht. Deutschland muss Asyl gewähren für politisch, ethnisch, religiös Verfolgte und für von Kriegsfolgen Betroffene. Auch für den Arbeitsmarkt brauchen wir Zuwanderung, jedoch möglichst von Menschen, die schnell auf eigenen Beinen stehen. Interessant finde ich allerdings einen anderen dänischen Ansatz.

Welchen?

Die Idee der Entmischung von bestimmten Stadtvierteln. Wenn 60, 70 oder mehr Prozent der Bevölkerung eines Viertels einen Migrationshintergrund haben, entsteht eine Sub-Gesellschaft. Das ist keine gute Entwicklung. Wenn da Einheimische ihr Kind auf die Grundschule schicken, dann kann Integration zu einem unlösbaren Problem werden. Das ist eine Herausforderung, die die Dänen lösen wollen. Ob und wie das funktioniert, sollten wir aufmerksam verfolgen, denn Migration hört ja nicht morgen auf. Sie wird uns dauerhaft beschäftigen.

Wäre es denn nicht ohnehin bei den großen Themen wie der Migration, aber auch bei der Rente, Pflege und Ökologie notwendig, überparteilich und außerhalb von Legislaturen nachhaltige Lösungen zu finden?

Ja, aber diese Lösungen kann nicht die Politik allein finden, das ist auch ein Thema der Gesellschaft. Mir fehlt da die öffentliche Intervention von Wissenschaftlern und Ökonomen, aber auch von Schriftstellern und Philosophen, die über den Tellerrand gucken.

Politiker denken in Legislaturen, weil sie wiedergewählt werden wollen. Deshalb müssen sie herausgefordert werden von Leuten, die weiterdenken und das ganze System nach vorne entwickeln wollen. In dieser Umgestaltung der Gesellschaft liegen unendlich viele Chancen. Aber man muss den Menschen ehrlich sagen, was auf sie zukommt. Und dann sind auch die Bürger selbst gefordert. Björn Engholm

Inwiefern?

Wir haben in Deutschland immer noch eine sehr breite, gut situierte Mittelschicht. Diese engagiert sich aber nicht genug für die Demokratie und die Bewältigung der großen Themen, die wir eben angesprochen haben.

Also schiebt die Gesellschaft zu viel Verantwortung in Richtung der Politik?

Ja, und es hat sich leider sehr etabliert, nur auf die Politik zu schimpfen anstatt selbst etwas für die Veränderung zu tun. Das ist keine gute Entwicklung. Ich würde mir wünschen, dass sich – frei nach Kant – alle Bürgerinnen und Bürger fragen, was sie mittels ihres Verstandes für die Gesellschaft tun können. Und dass zugleich die Politik nicht mehr verspricht, als sie realistisch halten kann. Politiker sind nicht omnipotent.

Könnte ein Grund für diese Entwicklung sein, dass sich viele Bürger in der Politik kaum noch repräsentiert sehen?

Ganz bestimmt. Es ist über viele Jahre versäumt worden, auf die Repräsentation der Bevölkerung in den Parlamenten zu achten. Da finden sich ganze Schichten, die wissen, wie hart das Leben sein kann, gar nicht mehr wieder und damit gehen Bodenständigkeit und Lebensnähe verloren.

Mit der Afghanistan-Krise rutscht gerade ein Thema in den Wahlkampf, das die Regierung aus CDU und SPD schlecht aussehen lässt.

Ich wundere mich darüber, dass die Bundesregierung behauptet, von der Entwicklung in Afghanistan überrascht worden zu sein. Was dort geschieht, ist ein außenpolitisches Desaster, wie wir es lange nicht gesehen haben und ich finde, die Beteiligten müssen für ihr Versagen zur Verantwortung gezogen werden. Björn Engholm

Wie soll das geschehen?

Ich denke, dass es einen Untersuchungsausschuss zu Afghanistan geben wird. Der gesamte deutsche Regierungsapparat hat zu spät reagiert – und das obwohl dort unten viele verschiedene Geheimdienste tätig sind. Das verstehe ich nicht. Die humanitäre Katastrophe, die wir jetzt erleben, ist der Ausdruck eines Systemversagens.

Ein Versagen, dass in Afghanistan viele Menschen in Gefahr bringt. Wie sollte man denen helfen?

Indem man alle Menschen, die dort als Ortskräfte für unsere Einsatzkräfte gearbeitet haben, nach Deutschland holt. Die haben den Kopf für uns hingehalten, also haben sie ein Anrecht auf unseren Schutz. Das stehen wir politisch und ethisch in der Verantwortung.

Und was ist mit den Menschen, die bleiben müssen?

Vor Ort ist es wichtig, ein Minimum der politischen Koexistenz hinzubekommen, jenseits aller ideologischen Differenzen. Die Bilder, die man derzeit dort sieht, machen mir nicht gerade viel Mut, aber trotzdem muss mit den Taliban ein rationaler Dialog geführt werden, um das Leid der Menschen in Afghanistan zu mindern.