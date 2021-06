Vorsitzender : Bischof Bätzing überraschend beim Papst – wackelt Woelkis Stuhl?

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, ist überraschend in den Vatikan gereist. Gerüchten zufolge hängt der Besuch mit dem umstrittenen Kardinal Rainer Maria Woelki zusammen.

Vatikanstadt | Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Bätzing, ist am Donnerstag überraschend zu einer Audienz bei Papst Franziskus im Vatikan eingetroffen. Dies teilte die Bischofskonferenz am Morgen via Twitter mit. Über den Grund des Treffens wurde zunächst offiziell nichts bekannt.

