Afghanistan : Biden: Angriff gegen IS-Terroristen „war nicht der letzte“

Auf den IS-Anschlag reagierten die USA mit einem Vergeltungsschlag. US-Präsident Biden macht nun deutlich, man werde die Terroristen weiter „jagen“. Der Flughafen bleibe „extrem gefährlich“.

Washington | Nach dem Vergeltungsschlag in Afghanistan gegen Kämpfer des örtlichen Ablegers der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat US-Präsident Joe Biden weitere Luftangriffe angekündigt. „Dieser Angriff war nicht der letzte“, erklärte Biden. Mit Blick auf den verheerenden Anschlag in Kabul vom Donnerstag fügte er hinzu: „Wir werden weiterhin alle Personen,...

