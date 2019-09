Britischer Parlamentspräsident : Berüchtigte "Ordeeeerrr"-Rufe: John Bercow kündigt Rücktritt an

Der britische Parlamentspräsident John Bercow will spätestens am 31. Oktober von seinem Amt zurücktreten.

von dpa

09. September 2019, 17:02 Uhr

London | Der Sprecher des britischen Unterhauses, John Bercow, sagte Bercow am Montag im Parlament, er werde nicht erneut für das Amt kandidieren, falls die Abgeordneten am Montag für vorgezogene Neuwahlen stimmen sollten, sagte er. Aber auch im Falle einer Ablehnung vorgezogener Neuwahlen werde er am 31. Oktober zurücktreten.

Am Montag war das Gesetz gegen den No-Deal-Brexit in Kraft getreten. Das teilte der Sprecher des britischen Oberhauses mit. Königin Elizabeth II. habe das Gesetz gebilligt, nachdem es vergangene Woche im Eiltempo durch beide Kammern des britischen Parlaments gepeitscht worden war. Zuvor hatte Premierminister Boris Johnson angekündigt, das Parlament in eine fünfwöchige Zwangspause zu schicken, die noch am Montagabend beginnen sollte.

Das Gesetz sieht vor, dass der Premierminister eine Verlängerung der am 31. Oktober auslaufenden Brexit-Frist beantragen muss, wenn bis zum 19. Oktober kein Austrittsabkommen ratifiziert ist. Johnson lehnt eine Verlängerung jedoch kategorisch ab. Lieber wolle er "tot im Graben" liegen. Über das Gesetz will er sich trotzdem nicht hinwegsetzen. Spekuliert wird, dass die Regierung versuchen wird, anderweitig ein Schlupfloch zu finden.

Bercow hatte sich in der Auseinandersetzung um den Brexit zwischen Regierung und Parlament immer wieder für die Rechte der Abgeordneten eingesetzt. Er handelte sich damit den Vorwurf der Brexit-Anhänger ein, parteiisch zugunsten der EU-Befürworter zu sein.

Dickschädel und "Verteidiger des Parlaments"

"Ordeeeeerrr" – schallt es bei Sitzungen des britischen Unterhauses regelmäßig durch den Saal. Der Mann mit der kräftigen Stimme, Parlamentspräsident John Bercow, ist Herr über die Debatten und Abstimmungen des Unterhauses und nicht nur für seine lauten Ordnungsrufe bekannt.

Bercow gilt als ein Charakterkopf, vielleicht besser: Dickschädel. Ursprünglich ein Konservativer, hat sich der 56-Jährige von den regierenden Tories zunehmend entfremdet. Grund ist neben seiner linksliberalen Ausrichtung vor allem eine angebliche Benachteiligung der Brexit-Befürworter, die ihm immer wieder vorgeworfen wird. Bercow selbst, das ist kein Geheimnis, hätte Großbritannien lieber in der EU gesehen, wie er einst bei einem Gespräch mit Studenten erzählte.

Bercow sieht sich als Verteidiger des Parlaments gegen eine Regierung, die zunehmend autoritäre Züge trägt und gegen die Boulevardpresse. Die hatte nach wichtigen Abstimmungen EU-freundliche Abgeordnete mit deren Fotos auf der Titelseite als Meuterer angeprangert. Bercows Antwort war ein leidenschaftliches Bekenntnis zur parlamentarischen Demokratie: "Bei der Abgabe Ihrer Stimme, so wie Sie es für richtig halten, sind Sie als Mitglied des Parlaments niemals Meuterer, niemals Verräter, niemals Querulanten, niemals Volksfeinde", rief Bercow den Abgeordneten zu.

Aber es gab auch immer wieder massive Vorwürfe von Ex-Mitarbeitern und Kollegen. Sein Ex-Privatsekretär Angus Sinclair etwa behauptete, Bercow habe ihn vor anderen Mitarbeitern angeschrien. Auch mehrere Parlamentarierinnen soll er beleidigt haben. Für Aufsehen sorgte auch sein Familienleben: Ehefrau Sally fiel wiederholt mit erotischen Fotos und frivolen Äußerungen auf. Ihr Einzug ins Big-Brother-Haus löste bei ihrem Mann keine Begeisterung aus; er reiste nach Indien.