Weiterer Trump-Herausforderer : Bernie Sanders will bei US-Präsidentschaftswahlen antreten

US-Senator Bernie Sanders will abermals für die Präsidentschaft kandidieren.

von afp

19. Februar 2019, 12:53 Uhr

Washington | US-Senator Bernie Sanders will abermals für die Präsidentschaft kandidieren. Der 77-Jährige kündigte seine Bewerbung am Dienstag in einem Radiointerview an. Der parteilose Senator hatte sich bereits um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten für die Wahl 2016 beworben und dabei unerwartet stark gegen seine Mitbewerberin Hillary Clinton abgeschnitten.

Weiterlesen: Diese Demokraten wollen Donald Trump herausfordern



Mehr in Kürze