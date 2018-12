Ehemaliger Verfassungsschutz-Präsident : Bericht: Seehofer verzichtet auf Disziplinarverfahren gegen Maaßen

Auslöser war eine umstrittene Rede, in der Maaßen unter anderem von "linksradikalen Kräften in der SPD" sprach.

von Christopher Chirvi

11. Dezember 2018, 19:26 Uhr

Berlin | Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) verzichtet auf ein Disziplinarverfahren gegen den früheren Verfassungsschutz-Präsidenten Hans-Georg Maaßen. Das berichtet der "Spiegel". Demnach habe Seehofer dem Innenausschuss des Bundestages mitgeteilt, auf die Strafe zu verzichten.

Weiterlesen: Anti-Maaßen: Haldenwang soll Verfassungsschutz Ruhe bringen

Maaßen sprach von "linksradikalen Kräften in der SPD"

Hintergrund war eine Rede Maaßens vor internationalen Geheimdienst-Mitarbeitern gewesen. Laut Redemanuskript sprach er von teilweise linksradikalen Kräften in der SPD und bezeichnete sich selbst als Kritiker einer naiven und linken Ausländer- und Sicherheitspolitik. Die Rede war zeitweise im Intranet des Bundesamts für Verfassungsschutz nachzulesen.

Seehofer, der sich in der Affäre um dessen umstrittenen Äußerungen zu ausländerfeindlichen Ausschreitungen in Chemnitz lange hinter Maaßen gestellt hatte, ließ ihn daraufhin in den einstweiligen Ruhestand versetzten und disziplinarrechtliche Schritte prüfen. Er sei "menschlich enttäuscht" gewesen, so Seehofer damals.

Thomas Haldenwang hat Maaßen im November ersetzt

Diese Prüfung über disziplinarrechtliche Schritte sei nun abgeschlossen, schrieb Seehofer inzwischen laut "Spiegel" an den Innenausschuss. Es sei "eine umfassende disziplinarrechtliche Würdigung dieses Vorgangs" erfolgt. Im Ergebnis komme aber die Einleitung eines Disziplinarverfahrens gegen Maaßen "aus Rechtsgründen nicht in Betracht".

Neuer Chef des Verfassungsschutzes ist seit November Thomas Haldenwang, bisheriger Vizepräsident der Behörde. Der 58-Jährige ist seit 2009 Mitarbeiter im Verfassungsschutz-Amt, zunächst als Abteilungsleiter, seit 2013 als Vizepräsident. Davor hat er seit 1991 unter anderem in verschiedenen Bereichen des Bundesinnenministeriums gearbeitet.