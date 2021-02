Parteitag wählt neue Spitze : Wie die Linken zu neuen Ufern aufbrechen wollen

Es sieht gerade gerade nicht gut aus für die Linkspartei. In manchen Umfragen liegen sie nur noch bei sechs Prozent. Umso wichtiger ist der am Freitag beginnende Bundesparteitag, der ein Signal des Aufbruchs senden soll, so Fraktionschef Dietmar Bartsch. In jedem Fall steht eine Premiere bevor: Eine weibliche Doppelspitze übernimmt das Ruder.

Osnabrück | Dietmar Bartsch, Fraktionschef der Linken im Bundestag, gibt sich trotz schwacher Umfragewerte für seine Partei optimistisch und nennt mindestens zehn Prozent der Stimmen bei der Bundestagswahl im September als Ziel. Im Gespräch mit unserer Redaktion be...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.