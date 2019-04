Generationenkonflikt : Lohn ohne Arbeit: Bedingungsloses Grundeinkommen spaltet Deutschland

Doch gerade eine Bevölkerungsgruppe stellt sich gegen das bedingungslose Grundeinkommen.

von afp und vim

10. April 2019, 15:09 Uhr

Berlin | "Was würdest du tun?" lautet der Titel eines Bestsellers, in dem es um die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens geht. Wie würde man seine Zeit gestalten, wenn man für sein Auskommen nicht mehr arbeiten müsste? Laut einer neuen Umfrage würden das viele Deutschen gerne einmal ausprobieren. Einer am Mittwoch veröffentlichten Studie des Deutschen Wirtschaftsinstituts (DIW) zufolge befürworten zwischen 45 und 52 Prozent der Bevölkerung die Einführung eines solchen Modells. Dies zeigten zwei repräsentative Umfragen, die zwischen 2016 und 2018 ausgeführt worden seien.

Weiterlesen: Bedingungsloses Grundeinkommen – "Das beste Jahr meines Lebens"



Zustimmung für das Modell gibt es dem DIW zufolge in Deutschland eher bei jungen Menschen unter 25 Jahren als bei älteren – über 65-Jährige stehen einem solchen Grundeinkommen eher ablehnend gegenüber. Zudem sind Menschen mit höherer Bildung und mit niedrigem Einkommen sowie diejenigen, die sich politisch links einordnen würden, eher dazu geneigt, den Vorschlag gutzuheißen. Über die Studie hatte zunächst die "Welt" am Mittwoch berichtet.

Ein großer Unterschied besteht auch zwischen Ost- und Westdeutschland. Während im Westen die Zustimmung bei 50 Prozent der Befragten liegt, befürworten im Osten 61 Prozent das Konzept. Das liege daran, dass typische Befürworter des Grundeinkommens in Ostdeutschland häufiger anzutreffen seien, so die "Welt".

In anderen Ländern noch höhere Zustimmungswerte

Allerdings ist den Angaben zufolge die Zustimmung zum bedingungslosen Grundeinkommen in Deutschland im europäischen Vergleich nicht besonders hoch. In Ländern wie Litauen, Ungarn oder Slowenien, in denen der Sozialstaat weniger ausgeprägt sei, seien weitaus mehr Menschen von der Idee angetan.

Die Grünen drängten angesichts der hohen Zustimmungswerte darauf, das bedingungslose Grundeinkommen in Modellprojekten zu erproben. Wenn 52 Prozent die Einführung befürworteten, "verdeutlicht das einmal mehr, dass die Zeit über Hartz IV hinweggegangen ist und wir dringend über neue Formen der sozialen Mindestsicherung diskutieren müssen", sagte der Grünen-Arbeitsmarktexperte Wolfgang Strengmann-Kuhn der Nachrichtenagentur AFP.

"Diese Diskussion solle auf eine empirische Basis gestellt werden", fügte Strengmann-Kuhn mit Blick auf mögliche Modellprojekte hinzu. "Das wäre ein logischer nächster Schritt."

Ein Land voller Faulenzer?

Nach dem Modell des bedingungslosen Grundeinkommens soll jeder Bürger unabhängig von seiner wirtschaftlichen Situation eine gesetzlich festgelegte und für jeden gleiche Summe vom Staat bekommen, ohne dafür eine Gegenleistung zu erbringen.

Kritiker befürchten ein Land voller Faulenzer, sollte sich das Grundeinkommen durchsetzen. Der Mensch braucht Strukturen und will gebraucht werden, so eines der Argumente gegen die Idee. Außerdem merken sie an, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen – zumindest in der Form, in der es derzeit diskutiert und in anderen Ländern getestet wird – eher eine Art Hartz IV ohne Kontrollen sein würde. Das Geld reiche dann nur zum Überleben und nicht unbedingt, um sich langersehnte Träume zu erfüllen. Wolle man den Menschen hingegen ein weitaus höheres Grundeinkommen zahlen, müsse man die Steuern stark erhöhen und eine Umverteilungsdebatte starten, die wahrscheinlich nur wenig Befürworter finden wird.