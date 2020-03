Triftige Gründe notwendig : Bayern führt Ausgangsbeschränkungen ein – bei Verstoß bis zu 25.000 Euro fällig

Zur Eindämmung des Coronavirus hat Ministerpräsident Markus Söder weitreichende Ausgangsbeschränkungen angekündigt.

von dpa, afp und lod

20. März 2020, 12:45 Uhr

München | Bayern erlässt im Kampf gegen die Corona-Pandemie "grundlegende Ausgangsbeschränkungen". Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kündigte am Freitag weitergehende Einschränkungen an, die ab Mitternacht gelten sollen. "Wir fahren das öffentliche Leben nahezu vollständig herunter", sagte der Regierungschef. Die Regelungen sollen zunächst für die kommenden zwei Wochen gelten.

Entgegen der bisherigen Regelungen sollen in Bayern künftig auch Restaurants und Gaststätten schließen. Auch Friseure und Baumärkte dürfen nicht mehr öffnen. Das Verlassen der eigenen Wohnung ist dann nur noch bei Vorliegen triftiger Gründe erlaubt. Dazu zählen unter anderem der Weg zur Arbeit, notwendige Einkäufe, Arzt- und Apothekenbesuche, Hilfe für andere, Besuche von Lebenspartnern, aber auch Sport und Bewegung an der frischen Luft – dies aber nur alleine oder mit den Personen, mit denen man zusammenlebt.

Bußgeld bis zu 25.000 Euro bei Verstößen

Es dürfe keine Gruppenbildung geben. Die Polizei werde dies kontrollieren. Wer gegen die Vorgaben verstoße, müsse mit hohen Bußgeldern rechnen. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann sagte auf Nachfrage, die Höhe des Bußgeldes könne je nach Tatbestand bis zu 25.000 Euro betragen. Eine Überwachung der Regeln mit Drohen sei nicht geplant.

"Wir müssen versuchen, die Welle der sprunghaften Infektionen zu brechen", begründete Söder die Ausweitung der Einschränkungen. Die Entwicklung dürfe nicht verschleppt werden. Bereits geschlossen sind seit Anfang der Woche Schulen und Kindergärten. Auch zahlreiche Geschäfte dürfen nicht mehr öffnen. Söder appellierte an alle Bürger: "Bleiben Sie zu Hause."

Die Zahl der Infizierten in Bayern sei seit Donnerstag um mehr als 35 Prozent oder 817 Fälle gestiegen, die Zahl der Toten sogar um 50 Prozent auf 15, sagte Söder. Die Infektionsketten seien praktisch nicht mehr nachvollziehbar.

Gastronomie soll bundesweit ab Samstag geschlossen bleiben

Söders Angaben zufolge wollen die Bundesländer zugleich weitere massive Einschränkungen für Gastronomiebetriebe umsetzen. "Wir werden auch die Gastronomie ab morgen grundlegend schließen", sagte Söder. "Keine Gastronomie hat mehr geöffnet, nur noch, wenn es um to go, Drive-in oder entsprechende Lieferungen geht. Dies ist auch etwas, was nahezu alle Bundesländer jetzt umsetzen wollen." Auch Friseure, Bau- und Gartenmärkte müssen laut Söder nun geschlossen bleiben.