Corona : Bars zu, keine Weihnachtsmärkte: Bayern verschärft Maßnahmen

Die vierte Welle trifft Bayern mit voller Wucht. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt immer weiter. Ministerpräsident Söder kündigt nun drastisch verschärfte Corona-Maßnahmen an.

München | Wegen der außer Kontrolle geratenen Corona-Pandemie verschärft Bayern seine Maßnahmen drastisch. Alle Clubs, Diskotheken und Bars sollen für die nächsten drei Wochen schließen, Weihnachtsmärkte soll es in diesem Jahr nicht geben. Das kündigte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach Beratungen seiner Koalition in München an. Kultur- und Sportveran...

