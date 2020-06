Kurz vor Feiertag : „Eine Provokation“: Russland kritisiert Nato-Manöver nahe seiner Grenze

Sergej Rudskoj warf dem Militärbündnis vor, auf Konfrontationskurs gegangen zu sein. Russland selbst werde deeskalieren.

01. Juni 2020, 17:22 Uhr

Moskau | Russland hat den USA und den Nato-Staaten eine deutliche Erhöhung der militärischen Aktivitäten an seinen Grenzen und dadurch eine Gefährdung der Sicherheit in Europa vorgeworfen. Auch in Zeiten der Corona-Pandemie tue die Nato nichts, um die Spannungen abzubauen, sagte General Sergej Rudskoj vom russischen Generalstab am Montag der Agentur Interfax zufolge.

Der General warf dem westlichen Militärbündnis vor, mit dem ersten Manöver seit Ende des Kalten Krieges in der Barentssee auf Konfrontationskurs gegangen zu sein. Das sei am Abend vor dem 75. Jahrestag des Sieges der Sowjetunion über Hitler abgehalten worden.

US-Bomber sollen sich Grenzen genähert haben

Für Russland ist das eines der wichtigsten Feiertage. "Wir betrachten das als Provokation", sagte der General mit Blick auf das Manöver am Nordpolarmeer. Es sei nötig, von aggressiven Handlungen und der Demonstration von Stärke Abstand zu nehmen, mahnte Rudskoj. "Mit solchen Handlungen unter Vorspielung einer ausgedachten Gefahr einer russischen Aggression zerstören die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten weiter das System der Sicherheit in Europa", sagte er. Allein im Mai hätten sich US-Bomber fünf Mal den Grenzen Russlands angenähert.

Der Vertreter des Moskauer Generalstabs schlug der Nato vor, Spannungen abzubauen. Dazu könnten etwa Regeln über Mindestabstände zwischen Flugzeugen und Schiffen festgelegt werden, um die immer wieder vorkommenden kritischen Zwischenfälle zu verhindern. Russland selbst werde bis Ende des Jahres auf Militärmanöver an den Grenzen zu Nato-Staaten verzichten, um die Lage in Europa zu deeskalieren.