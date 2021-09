Porträt in der „New York Times“ : Darum vergleicht sich Annalena Baerbock mit Hillary Clinton

Annalena Baerbock hat sich in einem Porträt der "New York Times" mit Hillary Clinton verglichen. Warum es Parallelen gibt – und was die Politikerinnen dennoch unterscheidet.

Berlin/New York | Annalena Baerbock ist im Bundestagswahlkampf Zielscheibe von Sexismus und Hassattacken – genau wie die demokratische US-Präsidentschaftsbewerberin Hillary Clinton während ihrer Kandidatur gegen Donald Trump im Jahr 2016. Diesen Vergleich zieht die Kanzlerkandidatin der Grünen in einem Porträt mit der "New York Times" selbst heran. "Auf eine gewisse...

