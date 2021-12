Neue Außenministerin auf Tour : Baerbocks Besuchsmarathon startet in Paris mit Bekenntnissen zur EU

Erst Paris, dann Brüssel, am Freitag nach Warschau: Die neue Außenministerin Annalena Baerbock hat zum Start in ihrem neuen Job einen prall gefüllten Terminkalendern und signalisierte zu Beginn europäische Kontinuität.

Paris | Europa sei „Dreh- und Angelpunkt der deutschen Außenpolitik“, sagte die Grünen-Politikerin am Donnerstag zum Auftakt einer ganzen Serie von Antrittsbesuchen bei einem gemeinsamen Auftritt mit ihrem französischen Amtskollegen Jean-Yves Le Drian in Paris. „Dafür braucht ein starkes Europa starke deutsch-französische Impulse.“ In der Ukraine-Krise warnte...

