Bei „Anne Will“ : Baerbock über ihr Manko: „Habeck wird Koalitionsverhandlungen vorbereiten“

Annalena Baerbock umreißt, was bei der Wahl einer grünen Regierung auf Deutschland zukäme.

Berlin | Die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hat am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Anne Will" ihre Wahlkampflinie skizziert – und versucht, ihre Unerfahrenheit zu relativieren. Dabei räumte die 40-Jährige ein, dass ihr Regierungserfahrung fehle, eine Qualität, die ihr Co-Vorsitzender Robert Habeck mitbringt. "Es ist ja Fakt, ich habe bisher noch n...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.