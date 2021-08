Luftangriff in Afghanistan : BGH-Richter kritisieren Darstellungen im Fall Kundus

Ungewöhnlicher Vorgang: Zwei BGH-Richter kritisieren die Darstellung eines Luftangriffs der Bundeswehr in Afghanistan von vor zwölf Jahren. Sie sprechen von einem "Propagandaerfolg der Taliban".

Berlin | Zwölf Jahre nach dem folgenschweren Luftangriff im afghanischen Kundus haben zwei Richter am Bundesgerichtshof (BGH) Grundsatzkritik wegen einer ihrer Meinung nach falschen Darstellung des Sachverhalts geäußert. „Leider hat sich in der Öffentlichkeit das Bild festgesetzt, auf Anordnung des deutschen örtlichen Kommandeurs sei ohne Vorwarnung in eine...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.