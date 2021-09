Evakuierungsmission : Außenminister Blinken besucht Air Base Ramstein am Mittwoch

Die letzten Flieger haben Kabul verlassen. Doch viele Afghanen warten noch immer in verschiedenen Ländern und provisorischen Unterkünften auf ihre langfristige Umsiedlung - etliche davon in Ramstein.

Washington | US-Außenminister Antony Blinken will in der kommenden Woche den amerikanischen Militärstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz besuchen, der als wichtiges Drehkreuz für die Evakuierung schutzbedürftiger Afghanen dient. Blinken sagte am Freitag in Washington, er wolle am Sonntag zunächst in die katarische Hauptstadt Doha fliegen und von dort aus späte...

