Rechtsstreit : Aufklärung der Kapitol-Attacke: Neue Schlappe für Trump

Ex-US-Präsident Donald Trump versucht, die Herausgabe von Unterlagen zur Aufklärung der Kapitol-Attacke im Januar 2020 zu verhindern. Sein Einspruch in der Frage wurde nun vor Gericht abgewiesen.

Washington | Im Rechtsstreit um die Herausgabe von Dokumenten für die Aufarbeitung der Attacke auf das Kapitol hat der frühere US-Präsident Donald Trump vor Gericht erneut einen Rückschlag erlitten. Ein Berufungsgericht in Washington wies am Donnerstag Trumps Einspruch in der Frage ab. Ein Bundesgericht hatte zuvor eine Klage Trumps abgewiesen, mit der dieser v...

