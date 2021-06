Landtagswahl : Koalitionsfrage in Sachsen-Anhalt: Das sagt Wahlsieger Haseloff

Die CDU bleibt laut vorläufigem Endergebnis nicht nur stärkste Kraft im Magdeburger Landtag, sie kann ihr Ergebnis sogar verbessern – und die AfD auf Abstand halten. Welche Koalitionen könnten nun das Land regieren?

Magdeburg | Nach dem deutlichen Wahlsieg der CDU bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt strebt Ministerpräsident Reiner Haseloff vor allem nach einer stabilen Koalition. "Wir wollen keine Wackelpartie", sagte der CDU-Politiker am Montag im ARD-"Morgenmagazin". Das Wahlergebnis zeige, dass die Menschen auf eine stabile Regierung in der Mitte setzten, sagte Haselof...

