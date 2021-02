Oberbürgermeister von Tübingen : Auch ohne Erlaubnis „Nasebohren“: Boris Palmer fällt mit Alleingang auf

Der Grünen-OB findet, er warte schon lange genug auf eine Schnelltest-Strategie von Bund und Ländern.

Tübingen | Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) hat sich für einen Alleingang beim Corona-Management entschieden – und sich so wieder in die Schlagzeilen und Talkshows gebracht. Während über eine in Deutschland flächendeckende Zulassung von Schnellt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.