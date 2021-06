Impfstoff ab 12 : Auch Moderna beantragt Zulassung für Kinder in der EU

Nach Biontech will nun der nächste Hersteller eine Zulassung seines Impfstoffs für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren in der EU erhalten. Der Antrag des US-Unternehmens Moderna liegt der EMA vor.

Amsterdam | Nun hat auch der US-Hersteller Moderna bei der EU-Arzneimittelbehörde EMA die Zulassung seines Corona-Impfstoffs für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren beantragt. Dies teilte das Unternehmen am Montag mit. Bisher darf in der EU nur das Vakzin von Biontech/Pfizer auch so jungen Menschen verabreicht werden. Moderna hat eine EU-Zulassung ab 18 Jahren...

