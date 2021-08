Keine Krankheit : Urteil vor dem Arbeitsgericht: Quarantäne ist Urlaub

Nachdem ein Arbeitnehmer vor dem Arbeitsgericht Neumünster geklagt hatte, entschieden die Juristen: Quarantäne ist keine Krankheit. Deshalb können Urlaubstage in Isolation nicht nachgeholt werden.

Neumünster | Wer in seinem Urlaub wegen eines Corona-Kontakts in Quarantäne muss und nicht selbst erkrankt ist, bekommt die Tage nicht gutgeschrieben. Diese Erfahrung musste jetzt ein Arbeitnehmer machen, der in dieser Angelegenheit vor dem Arbeitsgericht Neumünster geklagt hatte. Das entschied: „In diesem Fall gewährt der Arbeitgeber dennoch den – beantragten und...

