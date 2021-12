Michael Blume : Antisemitismusbeauftragter landet auf „Antisemiten-Liste“

Das Wiesenthal-Zentrum veröffentlicht jährlich eine "Antisemiten-Liste". Dass der Iran und die Hamas auf der Liste stehen, war zu erwarten. Doch der Name des Antisemitismusbeauftragten Michael Blume löst Verblüffung aus.

Stuttgart | Seit Jahren kämpft Michael Blume als Antisemitismusbeauftragter in Baden-Württemberg gegen Judenfeindlichkeit. Er prangert antisemitische Tendenzen in der "Querdenker"-Szene an, hält Vorträge, gibt Studien in Auftrag und wirbt für Dialog. Doch nun steht er auf Platz sieben der weltweiten "Antisemiten-Liste" des Simon-Wiesenthal-Zentrums aus Los Angele...

