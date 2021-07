Porträt über Weil-Sprecherin : Anke Pörksen spricht für Niedersachsen: Rheinische Frohnatur mit Biss

Temperamentvoll, meist gut gelaunt, selten auch mal giftig: Niedersachsens Regierungssprecherin Anke Pörksen war während der Corona-Krise im Dauereinsatz. Ein Porträt über eine hochrangige Beamtin, die privat einen ganz besonderen Rückzugsort hat.

von Lars Laue

28. Juli 2021, 10:00 Uhr

Schwerin | „Moooiiin“ trällert Anke Pörksen fröhlich, wenn sie wie immer tadellos gekleidet und kurz vor knapp in die Landespressekonferenz in Hannover stolziert. Einige behaupten, mit ihrem munteren norddeutschen Gruß habe die temperamentvolle Sprecherin von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) schon so manchen Journalisten geweckt, der noch damit befasst war, erstmal richtig wach zu werden und die Nachrichtenlage zu checken.

Unter Stress manchmal etwas ungehalten

Manchmal allerdings verlässt auch eine „überzeugte Rheinländerin“, wie die Sozialdemokratin sich selbst nennt, die offenbar angeborene gute Laune. Corona etwa ist in der Lage gewesen, ihr hin und wieder die Stimmung zu verhageln. Unzählige Fragen, E-Mails, Telefonate, Video- und Pressekonferenzen – da gerät auch ein „Arbeitstier“ wie Pörksen an ihre Grenzen und wird gegenüber drängelnden Journalisten schonmal ein wenig ungehalten.

Eigentlich wollte und sollte sie Justizministerin werden

Überhaupt scheint die Juristin, die im Schattenkabinett von Weil 2012 eigentlich als Justizministerin vorgesehen war, Dinge nicht gern aus der Hand zu geben. „Ich wäre auch gern Justizministerin geworden“, räumt Pörksen ein. Ist sie aber nicht, weil das Ressort nach dem Wahlsieg von Rot-Grün 2013 an die Grünen ging.

Wacht auch über die Aussagen der anderen Sprecher

Also wurde Pörksen Regierungssprecherin. „Gefällt mir auch sehr gut“, meint die Staatssekretärin, die während der Corona-Krise im Dauereinsatz war und täglich an vorderster Front kämpfte. Obwohl sie zwei Stellvertreter hat, geht sie selbst in nahezu jede Pressekonferenz und wird für die Landespresse neben der Leitung des Corona-Krisenstabes zur ersten Ansprechpartnerin in Sachen Pandemiebekämpfung. Die blitzgescheite hohe Beamtin wacht dabei stets auch aufmerksam über die Aussagen der Sprecher aus den anderen Häusern und grätscht dazwischen, wenn sie den Eindruck hat, dass sich in einer Fragerunde ein Thema nicht in ihrem Sinne entwickelt.

Ich habe halt viel Energie und die muss einfach irgendwo hin.

Zweifache Mutter mit durchsetzungsstarkem Charakter

Begründet wird Pörksens Corona-Dauereinsatz häufig mit dem juristischen Hintergrund der Sozialdemokratin, in Wahrheit dürfte aber auch ihr durchsetzungsstarker Charakter eine wesentliche Rolle spielen. „Ich habe halt viel Energie und die muss einfach irgendwo hin“, sagt Pörksen – Mutter eines erwachsenen Sohnes (27), der in Berlin seinem Jurastudium nachgeht, und einer erwachsenen Tochter (24), die soziale Arbeit in Hamburg studiert.

Ehemann ist Chef der Hamburger Senatskanzlei - Besondere Wohnform

Hamburg ist auch der Lebensmittelpunkt von Pörksen. Hier lebt sie seit bald 28 Jahren mit ihrem Mann Jan Pörksen (57), Chef der Senatskanzlei in der Hansestadt, in einer Hausgemeinschaft mit einem anderen Paar, das mittlerweile im Ruhestand ist. Er war Staatsrat für Bildung und Wissenschaft in Bremen, sie als Kinder- und Jugendpsychiaterin tätig. „Das ist schon eine sehr gesellschaftspolitisch geprägte Runde“, sagt Pörksen, „wir diskutieren lebhaft und verbringen viel und gerne Zeit miteinander.“

Axel Heimken/dpa

Auto vor anderthalb Jahren abgeschafft

Normalerweise fährt Pörksen, die in Hannover eine kleine Wohnung hat, auch unter der Woche einmal nach Hamburg, nicht aber in der heißen Corona-Phase und schon gar nicht mit dem Auto. Das haben die Pörksens vor etwa anderthalb Jahren abgeschafft. Nicht nur so manche Heimfahrt mit dem Zug blieb während der Corona-Krise auf der Strecke, selbst einen kleinen Fahrradausflug anlässlich des Geburtstages ihres Mannes musste Pörksen kürzlich an einem Sonntag ins Wasser fallen lassen, weil sie stattdessen wieder einmal auf eine neue Corona-Verordnung wartete und dann am Abend eilig die Journalisten mit einer Presseinfo bedienen musste.

Jan konnte sich gut in meine Lage versetzen, schließlich geht es ihm in der Hamburger Senatskanzlei ganz genauso. Er hat ebenfalls extrem viel gearbeitet.

Aufgewachsen in einem "fröhlichen rheinischen Elternhaus"

Zog die Corona-Krise auch eine Ehe-Krise nach sich? „Nö“, antwortet die 55-Jährige, die seit bald 30 Jahren mit ihrem Mann verheiratet ist. „Jan konnte sich gut in meine Lage versetzen, schließlich geht es ihm in der Hamburger Senatskanzlei ganz genauso. Er hat ebenfalls extrem viel gearbeitet.“ Kein Zoff unter der Anspannung? „Dafür blieb kaum Zeit“, lacht die dunkelhaarige Frau mit Kurzhaarschnitt, die nach eigenen Worten aus einem „fröhlichen rheinischen Elternhaus“ stammt.

Meine Mutter ist noch temperamentvoller als ich.

Gebürtige Krefelderin

In Krefeld geboren hat sie in der Stadt am Niederrhein auch ihre Kindheit und Jugend verbracht. Ihre Mutter – „die ist noch temperamentvoller als ich“ – habe spät noch ein Studium aufgenommen, ihr Vater als selbstständiger Handelsvertreter im Textilbereich gearbeitet. In diesem Bereich ist heute auch ihr zwei Jahre jüngerer Bruder als Diplom Kaufmann unterwegs. Und wem der hin und wieder in den Medien auftauchende Name Professor Bernhard Pörksen etwas sagt: Der Medienwissenschaftler der Uni Tübingen ist ein Cousin ihres Mannes.

Unter Druck geraten

Auch wenn die sportliche Hobbyläuferin und Schwimmerin Pörksen stets sachkundig, hellwach und bestens informiert ist, so geriet sie einmal doch mächtig in Erklärungsnot. 2017 war das. Es ging um den Vorwurf, die Sozialdemokratin habe einem SPD-nahen Kommunikationsexperten einen Auftrag zugeschustert und am Vergaberecht vorbei damit beauftragt, einen neuen Slogan für das Land zu entwickeln. Pörksen räumte im Untersuchungsausschuss des Landtages damals zwar Verfahrensfehler ein, konnte sich aber letztlich im Amt halten.

Gutes Verhältnis zu ihrem "Chef" Stephan Weil

Und so ackert sie weiter unermüdlich an der Seite von Stephan Weil, mit dem sie sich duzt und von dem sie eigentlich nur als „Chef“ spricht. „Sehr angenehm und unkompliziert“ sei ihr Verhältnis zum „Chef“. „Wir können viel Spaß haben, aber auch gut miteinander diskutieren“, sagt sie. Daran dürfte kein Zweifel bestehen.

