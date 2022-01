Drohender Parteiausschluss : Als Kind Impfschäden erlitten - Maaßen verteidigt Bhakdi-Video

In einem Brief verteidigt Hans-Georg Maaßen (CDU) ein von ihm verbreitetes, umstrittenes Video mit eigenen Impfschäden und kündigt an, sich gegen den drohenden Parteiausschluss zu wehren.

Hamburg | Er habe im Alter von fünf Jahren nach einer Impfung notoperiert werden müssen – und nur ein Jahr später sogar noch ein zweites Mal nach einer Kombinationsimpfung. In einem Brief an Parteimitglieder, über den am Dienstag das Online-Portal "The Pioneer" berichtete und der unter anderem auch der Deutschen Presse-Agentur (dpa) vorliegt, wehrt sich Hans-Ge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.