Motiv noch unklar : Angreifer schlägt Freiburgs neuem Oberbürgermeister ins Gesicht

Auf seiner Wahlparty wurde der neue Freiburger Oberbürgermeister Martin Horn von einem Mann attackiert.

von dpa

07. Mai 2018, 05:55 Uhr

Nach der brutalen Attacke auf Freiburgs neuen Oberbürgermeister Martin Horn (parteilos) ist das Motiv des mutmaßlichen Täters noch unklar. "Zur Stunde gibt es keine neuen Erkenntnisse", sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen.

Dem 33 Jahre alten Horn war bei seiner Wahlparty am Sonntagabend mit voller Wucht ins Gesicht geschlagen worden. Der Politiker verlor einen Zahn und erlitt eine Wunde unter dem Auge. Ein Tatverdächtiger - ein 54 Jahre alter Mann - wurde kurz darauf festgenommen. Er sei bereits durch mehrere Vorfälle in der Vergangenheit als psychisch auffällig in Erscheinung getreten, hieß es weiter.

Die Polizei schaltete in der Nacht ein Hinweisportal im Internet frei. Dort können Zeugen ihre Bilder und Videos des Angriffs hochladen.

Salomon zieht sich zurück

Martin Horn hatte bei der Oberbürgermeisterwahl am Sonntag gesiegt und wird zum 1. Juli Nachfolger des Grünen-Politikers Dieter Salomon. Salomon war vor 16 Jahren zum Stadtoberhaupt gewählt worden. Er war erster grüner Oberbürgermeister einer deutschen Großstadt. Der 57-Jährige hatte bereits vorab angekündigt, im Falle einer Wahlniederlage in den Ruhestand zu gehen. "Für mich beginnt nun ein neuer Lebensabschnitt", sagte er am Wahlabend. Nach vielen Jahren als Berufspolitiker verlasse er nun seine politischen Ämter. Es sei ihm nicht gelungen, die Mehrheit der Wähler zu überzeugen. "Martin Horn ist der Sieger", sagte Salomon. Dies müssten er und seine Unterstützer anerkennen.

Horn, Europa- und Entwicklungskoordinator bei der Stadt Sindelfingen, hatte sich bereits im ersten Wahlgang vor Salomon an die Spitze gesetzt. Er erreichte nach Angaben des Rathauses 44,2 Prozent der Stimmen. Salomon kam auf 30,7 Prozent. Das Wahlergebnis wurde als Schlappe für die Grünen und die CDU gewertet - die beiden Parteien hatten sich für Salomons Wiederwahl stark gemacht. Die Wahlbeteiligung lag nach offiziellen Angaben bei 51,7 Prozent.