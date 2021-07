Besondere Ehre : Merkel zu Besuch bei Johnson und der Queen: Darüber haben sie gesprochen

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat in London zunächst den britischen Premier Boris Johnson getroffen, bevor sie dann bei Königin Elisabeth II eingeladen war.

London | Die britische Queen Elizabeth II. hat Angela Merkel vor dem Ende ihrer Amtszeit zu einer Privataudienz empfangen. Im grüngeblümten Kleid hieß die 95-jährige Monarchin Merkel am Freitag auf Schloss Windsor in der Nähe von London willkommen, wie auf Bildern der Nachrichtenagentur PA zu sehen ist. In Corona-Zeiten ist eine persönliche Audienz bei der Que...

