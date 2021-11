Regierungsbildung : Ampel-Verhandlunger sind trotz einiger „dicker Bretter“ voll im Zeitplan

Bereits in der kommenden Woche soll der Koalitionsvertrag stehen. Trotz einiger "dicker Bretter" gehe es in manchen Punkten unerwartet schnell, verkündeten die Ampel-Parteien. Über Inhalte wurde weiter nichts bekannt.

Berlin | Die "Ampel" ist im Zeitplan: Kommende Woche wollen SPD, Grüne und FDP einen Koalitionsvertrag für eine gemeinsame Regierung vorlegen. Noch seien zwar dicke Bretter zu bohren, das sei aber alles lösbar, sagten die drei Generalsekretäre am Dienstag in einem Zwischenfazit zum Verhandlungsstand. Zum Thema: Spitzenrunde verhandelt am Dienstag weit...

