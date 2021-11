Regierungsbildung : Ampel-Verhandlungen: Koalitionsvertrag soll nächste Woche stehen

Kommende Woche soll der Koalitionsvertrag stehen. Das verkündeten die Ampel-Parteien bei einer Pressekonferenz in Berlin.

Berlin | Mit einem Zwischenstand zu den Ampel-Verhandlungen traten Lars Klingbeil und Volker Wissing, die Generalsekretäre von SPD und FDP, sowie Grünen-Geschäftsführer Michael Kellner am frühen Dienstagnachmittag vor die Presse. Ein Koalitionsvertrag für eine Ampel-Regierung soll demnach schon in der kommenden Woche vorliegen. Mehr in Kürze. ...

