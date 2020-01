Ermittlungen wegen Steuerhinterziehung : Bundestag hebt Immunität von AfD-Fraktionschef Gauland auf

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main ermittelt gegen Gauland wegen Steuerhinterziehung.

von dpa und afp

30. Januar 2020, 11:03 Uhr

Der Bundestag hat die Immunität des AfD-Fraktionsvorsitzenden Alexander Gauland aufgehoben. Das Plenum stimmte am Donnerstag einem Antrag der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main "auf Genehmigung zum Vollzug gerichtlicher Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlüsse" zu.

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main ermittelt gegen Gauland. Es gehe um den Vorwurf der Steuerhinterziehung, sagte eine Sprecherin der Behörde am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. In dem Verfahren soll es demnach auch Durchsuchungen geben. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main hatte im vergangenen Jahr Ermittlungen gegen Gauland wegen eines "privaten Steuerfehlers" aufgenommen.

Auch Immunität von CDU-Abgeordneter aufgehoben

Abgeordnete dürfen wegen einer mutmaßlichen Straftat nur mit Zustimmung des Parlaments juristisch verfolgt werden. Sie genießen laut Grundgesetz Immunität. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft kann diese vom Parlament aufgehoben werden.

Das Parlament stimmte auch für die Aufhebung der Immunität der CDU-Abgeordneten Karin Strenz aus Mecklenburg-Vorpommern. Die Hintergründe waren zunächst noch unklar.