Landtagswahl in Bayern : AfD erhält offenbar illegale Wahlkampfhilfe von umstrittenem Verein

Die AfD soll verdeckte Wahlkampfhilfe erhalten haben, die Partei bestreitet dies. Nun sind interne E-Mails aufgetaucht.

von Maximilian Matthies

20. September 2018, 13:12 Uhr

München | Offenbar erhält die AfD verdeckte Wahlkampfhilfe eines umstrittenen Vereins im bayerischen Landtagswahlkampf. Laut Medienberichten sei davon auszugehen, dass die Rechtspopulisten Materialien des Vereins nutzten und dieses auch aktiv bestellt hätten. Dem ARD-Politikmagazin "Panorama", der Schweizer Wochenzeitung "WOZ" und "Zeit Online" sollen dazu interne E-Mails vorliegen, aus denen eine Zusammenarbeit klar ersichtlich sei.

Hintergrund ist die Debatte um den Schweizer "Verein zur Erhaltung der Rechtsstaatlichkeit und der bürgerlichen Freiheiten", der bundesweit in Wahlkämpfen mit Plakaten und Gratis-Zeitungen zur Wahl der AfD aufgerufen hatte. Kritiker sehen in dem Wirken eine illegale Parteienfinanzierung und verdeckte Wahlkampfhilfe.

AfD bestreitet Zusammenarbeit

Bis jetzt hatten sowohl Partei als auch der Verein eine Zusammenarbeit und Absprachen untereinander immer bestritten. "Wir sagen, wir kommen da in ein Fahrwasser rein, wo man uns den Vorwurf macht, das wäre illegale Parteienfinanzierung", hatte der Parteivorsitzende Jörg Meuthen beim Sommerinterview in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin" im Juli noch verkündet. Deshalb habe die AfD dem Verein die Benutzung des Parteilogos untersagt.

Meuthen räumte zwar ein, der "Verein zur Erhaltung der Rechtsstaatlichkeit und bürgerlichen Freiheiten" habe in der Vergangenheit "wahlkampfunterstützende Maßnahmen ergriffen". Eine Zusammenarbeit habe es aber nie gegeben, sagte der AfD-Chef.

Sollte die AfD Wahlkampfhilfe von dem Verein erhalten haben, müsste dies von der Partei auch ausgewiesen werden. In den bisherigen Rechenschaftsberichten taucht das Gratis-Angebot jedoch nicht auf. Eine Geheimhaltung von Parteispenden ist in Deutschland illegal.



"Sehr plausible Anhaltspunkte" für illegale Parteienfinanzierung

In einem Bericht auf "tagesschau.de" sagt die Staatsrechtlerin Sophie Schönberger von der Universität Konstanz, die aufgetauchten Mails belegten erstmals eine direkte Zusammenarbeit zwischen der AfD und dem Verein. Es gäbe zum ersten Mal "sehr plausible Anhaltspunkte dafür, dass es sich um eine Form von illegaler Parteienfinanzierung handelt."

Es geht um den AfD-Kreisverband Rosenheim. Demnach soll etwa der stellvertretende Kreisvorsitzende Christian Demmel seine Vorstandsmitglieder am 18. Juli in einer E-Mail über das Angebot des Vereins informieren: "Der Herausgeber des 'Deutschland-Kuriers' David Bendels bietet uns wie schon im letzten Jahr Wahlkampfunterstützung an." Alle Kreisverbände könnten Gratisexemplare des "Deutschland-Kuriers" bestellen.

Auch der AfD-Kreisvorsitzende Andres Winhart bestätigt gegenüber "Panorama", dass er ein Angebot des Vereins bekommen und daraufhin wöchentlich bis zu 1500 Exemplare des "Deutschland-Kuriers" bei dem Verein bestellt habe. Diese seien auch verteilt worden.