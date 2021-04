Virchowbund-Vorsitzender im Interview : Ärztechef Dirk Heinrich: Biergärten sofort für Geimpfte öffnen!

Der Virchowbund vertritt Deutschlands niedergelassene Ärzte, die beim Corona-Impfen an forderster Front stehen.

Berlin | Verbandschef Dirk Heinrich erklärt im Interview mit unserer Redaktion, wie für mehr Impftempo gesorgt werden kann und was der Impfgipfel am Montag bringen muss. Und der Hamburger Arzt verrät, warum die Lage Ende Mai vielleicht schon deutlich entspannter sein wird als heute. Das Interview im Wortlaut: Herr Heinrich, was erhoffen Sie sich vom Impf...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.