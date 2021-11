Ampel-Parteien : Abschluss schon am Dienstag? Koalitionsverhandlungen im Endspurt

SPD, Grüne und FDP sollen kurz vor dem Abschluss eines Koalitionsvertrages stehen. Einem Bericht zufolge gibt es einen letzten Knackpunkt – eine Forderung der Grünen.

Berlin | Die Koalitionsverhandlungen von SPD, Grünen und FDP über ein Ampel-Bündnis im Bund gehen in den Endspurt. Die Ampel-Parteien hatten angekündigt, dass in dieser Woche ein Koalitionsvertrag vorgelegt werden soll. Einem unbestätigten Bericht des "Business Insider" zufolge könnten die Parteien bereits am Dienstag den Koalitionsvertrag präsentieren. Demnac...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.