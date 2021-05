Dominic Cummings : Abrechnung: Ex-Berater ledert über Johnsons Corona-Politik

Live im Fernsehen: Laut Aussagen seines früheren Beraters wollte sich Premierminister Boris Johnson das Corona-Virus spritzen lassen. So wollte er beweisen, dass von der Pandemie keine Gefahr ausgehe.

London | Lügen, Chaos, Versagen: In einer stundenlangen Generalabrechnung hat der ehemalige Top-Regierungsberater Dominic Cummings über die Corona-Politik von Premierminister Boris Johnson hergezogen. Johnson selbst habe das Virus völlig unterschätzt, es habe keine vorbereiteten Krisenpläne gegeben, sagte Cummings in London am Mittwoch vor Parlamentariern. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.