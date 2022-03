Bürgerrechtler : 6440 Festnahmen bei Anti-Kriegs-Demos in Russland

Weltweit gehen die Menschen gegen den russischen Krieg gegen die Ukraine auf die Straßen - auch in Russland selbst. Dort gehen die Sicherheitskräfte jedoch brutal gegen die Demonstrierenden vor.

6440 Menschen sind in Russland seit Beginn der Anti-Kriegs-Demonstrationen am Donnerstag festgenommen worden. Rund die Hälfte der Festnahmen - 3126 - habe es in Moskau gegeben, wie das Bürgerrechtsportal Owd-Info in der Nacht mitteilte. In St. Petersburg seien 2084 Menschen festgenommen worden. In Jekaterinburg, Krasnodar und Nischni Nowgorod waren es...

