Politik : 64 Parteien bewerben sich bei der NRW-Landtagswahl

Bei der nordrhein-westfälischen Landtagswahl am 15. Mai werden mindestens 64 Parteien um Stimmen werben. Das teilte Landeswahlleiter Wolfgang Schellen am Freitag in Düsseldorf mit. Darunter seien zehn nicht-etablierte Parteien, die der Landeswahlausschuss zugelassen habe, unter anderem: Die Violetten, Die Rechte oder die Deutsche Sportpartei.

Sechs Vereinigungen sei die Anerkennung nach Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen versagt worden, darunter die Republikaner und die Anarchistische Pogo-Partei Deutschlands. Die abgelehnten Vereinigungen können binnen vier Tagen Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof NRW einreichen. Zu den zehn etablierten Parteien, die teilnehmen dürfen, zählen SPD,...

