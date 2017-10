Polizei sucht Motiv : 64-Jähriger tötet 59 Menschen in Las Vegas

Es ist das blutigste Verbrechen in der jüngeren Kriminalgeschichte der USA - und gleichzeitig eines der verblüffendsten. Ein 64 Jahre alter Mann erschießt 59 Menschen in Las Vegas. Zahllose werden verletzt. Die Tat scheint in kein gewöhnliches Schema zu passen.