Kommentar zur Landwirtschaft : 30 Prozent Bio: Damit das klappt, braucht es schon ein Öko-Wunder

Die Ampelkoalitionäre wollen den Bio-Anteil in der Landwirtschaft auf 30 Prozent hieven. Aktuelle Umsatzzahlen zeigen aber, dass dieses Ziel unrealistisch ist. Es bräuchte schon ein Öko-Wunder.

Gute Politik misst sich nicht an den Zielen, die sich setzt, sondern daran, ob sie diese Ziele auch tatsächlich erreicht. Denn vornehmen kann man sich bekanntermaßen viel. Und eine Legislaturperiode ist lang. An deren Ende ist schnell vergessen, was für wohlklingende Vorhaben einst formuliert wurden. Das Bio-Ziel der Ampel-Koalitionäre ist dafür ein he...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.