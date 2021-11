Überfahrt nach Großbritannien : 292 Migranten bei Calais aus dem Ärmelkanal gerettet

Das Wetter wird schlechter, doch das hält verzweifelte Migranten in Calais nicht davon ab, die Überfahrt nach Großbritannien zu versuchen. Nun mussten Hunderte gerettet werden.

Calais | Im Ärmelkanal bei Calais in Frankreich sind am Dienstag 292 Migranten aus Seenot gerettet worden, die mit kleinen Booten über die Meerenge nach Großbritannien gelangen wollten. An den Hilfseinsätzen waren etliche Schiffe der französischen Marine, der Küstenwache, des Zolls sowie ein Marine-Hubschrauber beteiligt, wie die maritime Präfektur am Mittw...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.