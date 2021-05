Als Motivationsschub : 223.000 Euro für eine Corona-Impfung: Nachbarland setzt auf Lotterie

Als Hauptgewinn 223.000 Euro und ein neues Auto: Mit einer Lotterie sollen mehr Menschen für eine Corona-Impfung motiviert werden.

Warschau | Mit einer Lotterie will Polen seine Bürger motivieren, sich gegen Corona impfen zu lassen. Insgesamt werde der Staat mehr als 31 Millionen Euro für die Aktion ausgeben, sagte der Impfbeauftragte der Regierung, Michal Dworczyk, am Dienstag in Warschau. Lotterie in Polen: 223.000 Euro für eine Corona-Impfung Die Lotterie solle am 1. Juli starten. ...

