Rudolstadt : 18 Tote nach Corona-Ausbruch in Thüringer Pflegeheim

Ein Corona-Ausbruch in einem Thüringer Pflegeheim hat 18 Menschen das Leben gekostet. Nun kam raus, dass viele der Bewohner gar nicht oder nur unvollständig geimpft gewesen sind.

Saalfeld/Saale | Insgesamt 18 Menschen sind nach einem Corona-Ausbruch in einem Seniorenheim in Rudolstadt in Thüringen gestorben. Bei 14 von ihnen bestand kein vollständiger Impfschutz, wie das Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt mitteilte. Nur eine Person habe demnach drei Impfungen erhalten, drei weitere waren doppelt geimpft. Bei einer ersten Meldung von vergangene...

