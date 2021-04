Gewaltausbruch im Sudan : 137 Tote seit Ausbruch von Kämpfen in Darfur

Die Krisenregion Darfur im Sudan wird seit Tagen von Kämpfen erschüttert. Mindestens 137 Menschen sind getötet worden. Die Lage ist unübersichtlich.

al-Dschunaina | Bei Kämpfen in der westsudanesischen Konfliktregion Darfur sind Ärzten zufolge seit Samstag mindestens 137 Menschen getötet und 221 verletzt worden. Mindestens 28 Schwerverletzte müssten zur Weiterbehandlung in die etwa 1400 Kilometer entfernte Hauptstadt Khartum gebracht werden, teilte das sudanesische Ärztekomitee am Freitag mit. Der Gewaltaus...

