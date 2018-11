Stelldichein in Landesvertretung : 13. NOZ-Herbstempfang: Gespräche über Landes- und Parteigrenzen hinweig

Wer nach der turbulenten Regierungsbildung Anfang des Jahres auf politisch ruhigere Zeiten gehofft hatte, sollte sich getäuscht haben. Auch die folgenden Monate blieben national wie international rundum unruhig. Genug Gesprächsstoff also für den traditionellen Herbstempfang der NOZ in Berlin am Donnerstagabend.

von Dirk Fisser

22. November 2018, 19:48 Uhr

Berlin | Rund 150 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft tauschen sich auf Einladung unseres Medienverbundes in der gemeinsamen Landesvertretung von Schleswig-Holstein und Niedersachsen aus.

Passend zum Veranstaltungsort über Landes- aber auch über Parteigrenzen hinaus: Bundes- und Landespolitiker sowie Verbandsvertreter aus Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern treffen zusammen. Die drei Bundesländer bilden das Hauptverbreitungsgebiet der Zeitungen der Verlagshäuser NOZ Medien und mh.n Medien.

In Sichtweite der Reichstagskuppel

In lockerer Atmosphäre und in Sichtweite der Reichstagskuppel blicken die Gäste auf die großen Streitthemen der vergangenen Monate zurück. Etwa die Affäre um Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen oder die Auseinandersetzungen zwischen CDU und CSU, die die noch junge Regierung beinah zerbrechen ließ. Auch die anhaltende Diesel-Problematik samt Fahrverboten ist Thema.

Aber der Blick in den Gesprächen richtet sich natürlich auch nach vorne. Wie geht es weiter im politischen Berlin? Mit dem angekündigten Rückzug Merkels von der Spitze der CDU deuten sich große politische Umbrüche an.

Ein Gast des vergangenen Jahres kann sich aus diesem Grund nicht an den Unterhaltungen auf dem 13. Herbstempfang beteiligen, ist aber dafür selbst Thema vieler Gespräche: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Er wirbt zeitgleich in Halle an der Saale vor Unionsmitgliedern für sich als Kandidaten für den CDU-Parteivorsitz. Aus gleichem Grund sind Annegret Kamp-Karrenbauer und Friedrich Merz verhindert. Wer die Nase vorne hat? Eine klare Tendenz für einen der Bewerber ist bei den Gesprächen auf dem NOZ-Empfang nicht herauszuhören.

