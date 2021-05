Kriminalität : Zwei Tote nach Schüssen in Dänischenhagen

In einer ruhigen Wohnsiedlung im Grünen sind in Dänischenhagen bei Kiel zwei Menschen erschossen worden. Bei der Suche nach dem Täter wird auch das Brauereiviertel in Kiel abgesperrt.

Dänischenhagen | In Dänischenhagen bei Kiel sind in einer Doppelhaushälfte am Mittwoch zwei Menschen getötet worden. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um eine männliche und eine weibliche Person. Die Polizei wurde wegen der Schüsse alarmiert. Nach Angaben der Polizei seien diverse Hülsen am Tatort gefunden worden. Zu den Hintergründen der Tat ist den Angaben...

