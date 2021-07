Kriminalität : Zwei Teenager in London erstochen

Messergewalt unter Jugendlichen ist ein gewaltiges Problem in Großbritannien. Ursachen sind Perspektivlosigkeit, Bandenkriminalität und Verteilungskämpfe im Drogengeschäft.

London | In London sind erneut zwei Teenager erstochen worden. Beamte hätten im Osten der britischen Hauptstadt vergeblich versucht, einem 15-Jährigen das Leben zu retten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Verdächtigt wird ein ebenfalls 15 Jahre alter Jugendlicher, der mit einer Stichverletzung in einer Klinik auftauchte. Er wurde festgenommen. Bei einem ...

