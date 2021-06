Prozess in Saarbrücken : Zu schnell, am Handy: Mord wegen rücksichtloser Fahrweise?

Ein Mann fährt in hohem Tempo einem Auto auf, in dem Mutter und Tochter sitzen. Beide werden tödlich verletzt. Zuvor soll der Fahrer auf Whatsapp gewesen sein. Jetzt beginnt der Prozess - wegen Mordes.

Saarwellingen | Mit mindestens Tempo 130 soll er in der Nähe von Saarbrücken ungebremst auf ein Auto gerast sein: Dabei wurden eine Mutter und deren Tochter, die in dem Wagen saßen, tödlich verletzt. Fast vier Jahre nach dem Unfall in Saarwellingen muss sich der Unfallverursacher nun vor dem Landgericht Saarbrücken verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 30...

